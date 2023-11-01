«Газпром» пообещал нарастить поставки газа в Китай

Глава «Газпрома» Миллер пообещал увеличить поставки газа по трубопроводам в КНР

Поставки газа в Китай по трубопроводам будут увеличиваться по согласованным маршрутам. Об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

Он не исключил, что Россия запустит поставки газа в третьи страны через Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Миллер не уточнил, о каких странах идет речь, однако самым вероятным покупателем остается Китай, имеющий необходимую инфраструктуру.

Впрочем, глава «Газпрома» подчеркнул, что пока основной целью контрактов с упомянутыми странами является насыщение их внутреннего рынка. В свою очередь представитель Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Се Цзюнь сообщил, что компании работают над ускорением поставок газа с Дальнего Востока.

В настоящее время поставки трубопроводного газа из России в Китай ведутся только по газопроводу «Сила Сибири». По итогам года объем прокачки должен достигнуть 22 миллиардов кубометров, а на проектную мощность в 38 миллиардов маршрут должен выйти к 2027 году, хотя ранее называли 2024 год. Дальневосточный маршрут предусматривает поставки 10 миллиардов кубометров в год.

На прошлой неделе Миллер указывал, что газ с Дальнего Востока в Китай пойдет не позднее чем в 2027 году. Между тем судьба проекта газопровода «Сила Сибири-2» предполагаемой мощностью 50 миллиардов кубометров по-прежнему остается неизвестной. Несмотря на уверенность российских чиновников в его реализации, Пекин не только не подписывает соглашение, но и никак не упоминает в обсуждении газовой темы.

В свою очередь в рамках саммита «Один пояс — один путь» казахстанская QazaqGaz подписала новый договор о поставках газа в Китай с PetroChina International. Одной из возможностей для расширения продаж станет закупка дешевого газа из России на обеспечение севера страны.

Для «Газпрома» среднеазиатское направление становится более важным на фоне потери большей части европейского рынка и сокращения доходов. Последнее обстоятельство привело к серьезному урезанию инвестиционной программы на текущий год.