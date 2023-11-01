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06:43, 1 ноября 2023Наука и техника

Грамматические ошибки вызвали физиологический стресс

Грамматические ошибки изменили сердечный ритм

Фото: Unsplash

Ученые из Бирмингемского университета впервые обнаружили, что при выявлении мозгом грамматических ошибок происходят физиологические изменения. В частности, изменяется вариабельность сердечного ритма, а организм испытывает стресс. Результаты исследования описаны в Journal of Neurolinguistics.

В эксперименте приняли участие 41 здоровый взрослый человек, которые говорили по-английски. Их попросили прослушать 40 образцов английской речи, половина из которых содержала грамматические ошибки. В это время за подопытными наблюдали различными методами, например, использовалось слежение за глазами с помощью электроэнцефалографии, а также проводилась визуализация головного мозга.

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Оказалось, что у испытуемых, которые слышали неверное произношение слов, статистически значимо сокращался интервал между ударами сердца. Этот показатель указывает на наличие стресса. Причем чем больше ошибок слышал подопытный, тем более быстрым становятся ритм.

Авторы подчеркивают, что их работа демонстрирует новые признаки сложной взаимосвязи между познанием и физиологией. Ранее связи между познанием языка и автономной нервной системой (ВНС) уделялось не достаточное количество внимания.

В июне 2023 года сотрудники Королевского колледжа Холлоуэй пришли к выводу, что сердцебиение оказывает влияние на восприятие собеседника во время общения. Так, определенная фаза сердечного ритма может сказываться на подверженности чужому влиянию.

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      Елена Апазиди
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