Раскрыты эффективные способы отрастить волосы

Блогерша Эбби Тамерон раскрыла эффективные способы отрастить волосы. Соответствующей информацией она поделилась в аккаунте в TikTok, который насчитывает 506,2 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом abbets рассказала, что ранее ее пряди были густыми и ухоженными, однако со временем истончились и стали склонными к ломкости.

«Ваша кожа головы на самом деле стареет в шесть раз быстрее, чем лицо, и в двенадцать раз быстрее, чем кожа на теле. Кровоток замедляется, и волосы перестают расти, как раньше», — пояснила Тамерсон.

По этой причине юзерша посоветовала пить как можно больше воды, а также регулярно делать массаж кожи головы. «Массажируйте либо руками, либо специальным прибором», — пояснила она.

Ранее блогерша расплакалась после окрашивания волос в салоне с фразой «так уродливо». Девушка хотела затемненные у корней и более светлые к концам пряди с различными оттенками блонда, однако получила отличающийся от ожидаемого результат.