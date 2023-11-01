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16:45, 1 ноября 2023Ценности

Раскрыты эффективные способы отрастить волосы

Фото: Yoann Boyer / Unsplash

Блогерша Эбби Тамерон раскрыла эффективные способы отрастить волосы. Соответствующей информацией она поделилась в аккаунте в TikTok, который насчитывает 506,2 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом abbets рассказала, что ранее ее пряди были густыми и ухоженными, однако со временем истончились и стали склонными к ломкости.

«Ваша кожа головы на самом деле стареет в шесть раз быстрее, чем лицо, и в двенадцать раз быстрее, чем кожа на теле. Кровоток замедляется, и волосы перестают расти, как раньше», — пояснила Тамерсон.

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По этой причине юзерша посоветовала пить как можно больше воды, а также регулярно делать массаж кожи головы. «Массажируйте либо руками, либо специальным прибором», — пояснила она.

Ранее блогерша расплакалась после окрашивания волос в салоне с фразой «так уродливо». Девушка хотела затемненные у корней и более светлые к концам пряди с различными оттенками блонда, однако получила отличающийся от ожидаемого результат.

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      Екатерина Ештокина
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