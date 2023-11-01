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14:36, 1 ноября 2023Наука и техника

Китайская компания начала сбор средств на создание аналога Falcon 9

Китайская компания Space Pioneer начала сбор средств на аналог Falcon 9

Фото: NASA / Bill Ingalls / Handout / Reuters

Китайская компания Space Pioneer начала новый сбор средств на создание аналога американской ракеты Falcon 9. Об этом пишет SpaceNews.

Китайский стартап рассчитывает получить несколько сотен миллионов юаней, которые будут направлены на разработку носителя Tianlong-3, способного выводить на околоземную орбиту до 17 тонн полезных грузов, а также производство менее грузоподъемной ракеты Tianlong-2.

Первый пуск Tianlong-3 планируется провести в первой половине 2024 года.

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Двухступенчатая ракета длиной 71 метр и диаметром 3,8 метра будет иметь стартовую массу 590 тонн и многоразовую первую ступень. Двигатели носителя работают на смеси жидкого кислорода и керосина.

В апреле частная компания Space Pioneer (также известна как Beijing Tianbing Technology) первой в Китае запустила носитель, работающий на жидкостном ракетном двигателе (ЖРД).

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      Иван Потапов
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