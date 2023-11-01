Захарова пообещала ответные меры на экстрадицию из Болгарии журналиста из России

Захарова заявила об ответных мерах на экстрадицию из Болгарии журналиста Гацака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала в Telegram ответные меры на экстрадицию из Болгарии журналиста «Российской газеты» Александра Гацака.

Захарова заявила, что Гацак получил от властей Болгарии «черную метку». «Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют», — написала она и добавила, что Москва примет ответные меры.

Ранее Болгария уведомила российское посольство в Софии об аннулировании аккредитации Гацака и его экстрадиции. Причины болгарская сторона не озвучила. «Российская газета», комментируя решение Болгарии, заявила, что российские СМИ и журналисты подвергаются систематическим репрессиям за рубежом.

Перед этим стало известно, что Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала сайты более 30 российских СМИ. Под ограничения попали ресурсы ТАСС, «Интерфакса», «Ведомостей», «Ленты.ру», KP.RU и других изданий.