Стало известно о пилотируемых пусках с Байконура в 2024 году

ТАСС: в 2024 году с Байконура планируется провести два пилотируемых пуска

В 2024 году с расположенного на территории Казахстана космодрома Байконур планируется провести два пилотируемых пуска к Международной космической станции (МКС). Об этом ТАСС стало известно от источника в ракетно-космической отрасли.

«В следующем году ожидается два пилотируемых пуска с Байконура. Один запланирован на 13 марта, второй — на 11 сентября», — сказал собеседник.

Отмечается, что весной к МКС отправятся россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американец Трейси Дайсон. Осенью туда полетят россияне Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.

В сентябре возвращаемый аппарат космического корабля «Союз МС-23» с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и астронавтом Фрэнком Рубио, ранее отстыковавшийся от МКС, совершил успешное приземление.

Миссия космонавтов и астронавта стала самой длительной за всю историю МКС. Участники 68-й и 69-й экспедиций прибыли на станцию 21 сентября 2022 года и должны были вернуться на Землю весной, однако из-за разгерметизации космического корабля «Союз МС-22» провели на МКС больший период времени — 371 день.