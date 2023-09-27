Космонавты вернулись на Землю после самого долгого полета в истории МКС

Возвращаемый аппарат «Союза МС-23» с космонавтами и астронавтом приземлился

Возвращаемый аппарат космического корабля «Союз МС-23» с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и астронавтом Фрэнком Рубио, ранее отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), совершил успешное приземление. Об этом сообщает ТАСС.

Приземление состоялось около 14:17 по московскому времени юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Участников 68-й и 69-й экспедиций на МКС встретила поисково-спасательная группа.

Миссия космонавтов и астронавта стала самой длительной за всю историю МКС. Участники 68-й и 69-й экспедиций прибыли на станцию 21 сентября 2022 года и должны были вернуться на Землю весной, однако из-за разгерметизации космического корабля «Союз МС-22 »пробыли на МКС больший период времени — 371 день.

В марте возвращаемый аппарат «Союза МС-22» спустился на Землю без людей на борту.