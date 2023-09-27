«Союз МС-23» отстыковался от МКС и направился на Землю

Корабль «Союз МС-23» отстыковался от МКС и направился на Землю

Космический корабль «Союз МС-23» с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и астронавтом Фрэнком Рубио отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился на Землю. Об этом сообщает ТАСС.

Отстыковка корабля от узлового модуля «Причал» состоялась в 10:55 по московскому времени. Сход с околоземной орбиты «Союза МС-23» состоится в 13:24. Посадка возвращаемого аппарата на Землю запланирована на 14:17 юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Как напоминает агентство, миссия космонавтов и астронавта стала самой длительной за всю историю МКС — на околоземной орбите они находились 371 день.

Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС 21 сентября 2022-го на космическом корабле «Союз МС-22», на котором 15 декабря того же года произошла разгерметизация внешнего контура охлаждения системы.