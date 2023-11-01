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20:01, 1 ноября 2023Спорт

Тутберидзе ответила на критику ее подхода со стороны Родниной и Бестемьяновой

Тутберидзе назвала ложью слова Родниной и Бестемьяновой о ее жестоком подходе

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на критику ее подхода со стороны олимпийских чемпионок Ирины Родниной и Натальи Бестемьяновой. Ее слова приводит YouTube-канал «Коммент.Шоу».

«Они рассказывают, что я как-то жестоко тренирую. Ты найди в себе силы, найди время и приезжай на каток. Посиди хотя бы на одной тренировке. Что же ты рассказываешь о тренировках, не видя и не слыша?» — заявила Тутберидзе. При этом она отметила, что уважает Роднину и Бестемьянову.

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Ранее Тутберидзе высказалась о причастных к делу ее ученицы Камилы Валиевой, обвиненной в нарушении антидопинговых правил. «Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи, потому что я хочу знать правду. Я хочу знать, откуда это взялось, что это, почему», — заявила специалист.

6 августа Роднина рассказала «Спорт-Экспрессу», что ее смущают серьезные нагрузки учеников в группе Тутберидзе. «Они начинают нагрузки рано без учета, что с ними будет в переходном возрасте», — отметила она.

Этери Тутберидзе получила известность благодаря работе с одиночницами. Среди ее воспитанниц есть олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева, а также серебряные призеры Игр Евгения Медведева и Александра Трусова.

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      Андрей Стрельцов
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