Тутберидзе высказалась о причастных к делу Валиевой

Тутберидзе захотела проверить на детекторе лжи причастных к делу Валиевой

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о причастных к делу ее ученицы Камилы Валиевой, обвиненной в нарушении антидопинговых правил. Ее слова приводит YouTube-канал «Коммент.Шоу».

«Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи, потому что я хочу знать правду. Я хочу знать, откуда это взялось, что это, почему», — заявила специалист. Она выразила предположение, что никогда не получит ответы на свои вопросы.

В январе дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.