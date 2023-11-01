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18:41, 1 ноября 2023Силовые структуры

В Москве заочно арестовали актера Канахина по делу о нападении на села

В Москве заочно арестовали актера Канахина, участвовавшего в нападении на села

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Суд в Москве заочно арестовал 41-летнего бывшего актера «Театра Луны» Кирилла Канахина, подозреваемого в организации нападения на села в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Его объявили в международный розыск, добавили в Мещанском районном суде.

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Ранее в отношении Канахина возбудили сразу несколько уголовных дел. По предварительным данным, актер перешел на сторону Вооруженных сил Украины и вступил в «Русский добровольческий корпус» (признан террористическим и запрещен в России), в составе которого участвовал в нападении на Белгородскую и Брянскую области.

Атака украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область, в результате которой был ранен ребенок и лишился жизни один человек, произошла 2 марта.

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