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12:34, 1 ноября 2023Спорт

Одноклубник высказался о задержании экс-футболиста сборной России с наркотиками

Экс-футболист Сенников назвал задержание Бугаева с наркотиками непонятным
Алексей Бугаев и Дмитрий Сенников

Алексей Бугаев и Дмитрий Сенников. Фото: Спорт-Экспресс / ТАСС

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников назвал задержание экс-одноклубника Алексея Бугаева с наркотиками непонятной ситуацией. Реакцией он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Сенников сообщил, что не знал, как сложилась судьба Бугаева после окончания футбольной карьеры. «Давно с ним не общался. Если честно, не в курсе даже, что он в Краснодаре живет. Он в Москве был, потом в Томске играл», — добавил он.

Спортсмен рассказал, что во время совместной игры в «Локомотиве» не замечал за Бугаевым склонности к вредным привычкам. Он отметил, что футбол и наркотики — несовместимые вещи, так как игроки постоянно проходят допинг-контроль и дисквалифицируются в случае нахождения в крови запрещенных веществ.

Непонятная ситуация. Мы не знаем, что случилось, может, друзья подставили или попросили что-то донести. Много ситуаций бывает. Может быть, и у него есть какие-то проблемы были. Я думаю, правоохранительные органы сейчас разберутся

Дмитрий Сенников экс-футболист

Ранее стало известно, что Бугаева задержали с пакетом порошка. Экспертиза показала, что это мефедрон в количестве 500 граммов. После суток в изоляторе экс-футболист согласился сотрудничать со следствием. Он признался, что подрабатывал наркокурьером и распространял закладки.

Бугаев — воспитанник «Торпедо». За время карьеры защитник также играл за подмосковные «Химки», томскую «Томь» и «Краснодар». Вместе со столичным «Локомотивом» футболист стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны в 2005 году.

В составе сборной России Бугаев провел семь матчей в период с 2004 по 2005 год, не отличившись результативными действиями. Вместе с командой защитник принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.

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      Екатерина Смирная
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