Приемный отец Милохина рассказал о мечте сына служить в армии

Приемный отец блогера Дани Милохина заявил, что сын мечтал служить в армии

Приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев удивился, что очередная повестка в военкомат на имя блогера пришла по адресу TikTok-хауса, где он раньше проживал. В беседе с «Лентой.ру» он также рассказал, что в свое время его сын мечтал служить в армии.

Ранее стало известно, что помимо анапских военкомов к поискам Милохина подключились и подмосковные. Так, еще одна повестка блогеру пришла по адресу TikTok-хауса.

Не знаю, как туда могла прийти повестка. Они, наверное, не были там прописаны. TikTok-дом был на Рублевке, и его вроде арендовали. Если есть адрес прописки, наверное, по прописке надо вручать повестку Дмитрий Тюленев приемный отец Милохина

Он также сообщил, что его сыновья, Даня и Илья всегда мечтали служить в армии, хотя им не позволяло здоровье. Из-за серьезного заболевания при тяжелых физических нагрузках у них может отслоиться сетчатка. «У Дани ограничение стоит, но мальчишки старались, наоборот, чтобы им категорию А поставили в то время. Они пытались пройти в линзах, говорили, что у них все отлично. Что Даня, что Илья грезили службой. Илья очень хотел попасть в элитные войска, он даже в линзах комиссию прошел медицинскую, и врач не заметил. Я в военкомат звонил, разбирался», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Приемный отец Милохина рассказал, что не понимает, почему повестки блогеру не присылали раньше, когда тот выступал на «Ледниковом периоде» и Петербургском международном экономическом форуме. Он напомнил, что 18 лет тиктокеру исполнилось еще четыре года назад. «Была популярность, были шоу, каналы, проекты, и никому это было неинтересно. То есть это такие двойные стандарты, получается», — высказался Тюленев.

У нас армия — это средство наказания что ли? Армия — это привилегия, я считаю, а не наказание. Наоборот, наверное, должны сказать, слушай, раз ты не живешь уже в нашей стране, мы тебе не дадим больше возможности служить, тем более, есть федеральный закон, если человек живет более полугода в другой стране, он не имеет права служить Дмитрий Тюленев приемный отец Милохина

Он также усомнился в том, что сын вернется в Россию для прохождения медкомиссии. «А для чего? Его зашугали, мне кажется, он не поедет уже. Один раз попытался приехать, и к нам пришли участковые с повесткой, тут же его со всех сторон обложили. Выступать не дают, ни контрактов, ни возможностей. Конечно, он будет выступать там теперь. Человеку надо как-то зарабатывать, развиваться», — заключил родитель.

11 сентября Милохин экстренно покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой на фоне возвращения тиктокера в страну, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. Позже блогер признался, что призывы отправить служить сильно его встревожили.