Байдена предупредили о последствиях безоговорочной поддержки Израиля

Сенатор Пушков: поддержка Израиля может навредить Байдену в преддверии выборов

Безоговорочная поддержка Израиля может навредить президенту Соединенных Штатов Джо Байдену в преддверии выборов 2024 года. Об этом предупредил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он привел данные октябрьского соцопроса, согласно исследованию «явное» большинство американцев выступают за прекращение огня в секторе Газа. В поддержку этого высказалось 80 процентов демократов, 57 независимых избирателей и 56 республиканцев, в целом — 66 процентов американцев.

«С учетом динамики настроений в США в предвыборный год, администрация Байдена может стать жертвой своей политики в отношении Украины и сектора Газа», — указал Пушков.

По его словам, политика администрации Байдена вступает «в растущее противоречие с настроениями разных и весьма широких групп американцев».

Ранее агентство Axios написало, что демократическая партия США раскололась из-за наличия как пропалестинских, так и произраильских конгрессменов, что может сказаться на выборах и голосованиях в Конгрессе по различным законопроектам.

Кроме того, ранее стало известно, что Байден может лишиться голосов мусульман и американцев арабского происхождения на выборах 2024 года из-за поддержки Израиля Вашингтоном.