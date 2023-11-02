В США начнут добывать биткоин из мусора

Крупнейший в США майнер Marathon начнет добывать биткоин на метане от мусора

Крупнейшая в Соединенных Штатах компания по добыче биткоина Marathon Digital (MARA) начнет использовать метан со свалок отходов для майнинга. Заявление корпорации размещено на бирже CoinDesk.

Компания планирует запустить пилотный проект и получать из свалочного газа электроэнергию для работы майнеров, с помощью которых и добывают криптовалюту. Установка по добыче энергии будет находиться в штате Юта в сотрудничестве с компанией Nodal Power, которая ведет разработки в сфере зеленой энергии. Ожидаемая мощность составит 280 киловатт.

Это не первая кампания по использованию альтернативных источников электроэнергии в майнинге. В 2022 году конкурент Marathon, фирма Vespene Energy, начала устанавливать микротурбины на мусорных свалках для подачи электричества в свои центры обработки данных криптовалюты и майнинг-объекты. В Crusoe Energy энергию добывают из факельного газа.

Метан — мощный парниковый газ, который примерно в 80 раз активнее нагревает планету, чем углекислый газ. Метан является основным компонентом природного газа: его доля может достигать 98 процентов. В 2021 году на международном климатическом саммите ООН COP26 была поставлена цель снизить глобальные выбросы метана на 40 процентов к концу десятилетия.

В 2021 году власти Майами призвали майнить биткоин с помощью атомной энергии. Переход на безуглеродную добычу криптовалюты снизит ее вред для окружающей среды, со всей убежденностью заявлял тогда мэр города. По его словам, корень многих проблем, связанных с добычей биткоинов, лежит в угледобывающей природе государств, занятых ею.

Ранее в Индонезии открылась первая биржа для торговли квотами на выбросы парниковых газов. Как отмечал лидер страны Джоко Видодо, торговля углеродными кредитами позволит Индонезии внести свою лепту в борьбу с климатическим кризисом.