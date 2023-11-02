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13:23, 2 ноября 2023Ценности

Блогерша вколола ботокс и утратила способность улыбаться

Кадр: видео @jenhezza

Блогерша Дженни (фамилия неизвестна) вколола ботокс и утратила способность улыбаться. Соответствующий ролик появился в ее TikTok, который насчитывает 75,7 тысячи подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша с никнеймом @jenhezza рассказала, что решила избавиться от морщин и сделать лицо более подтянутым с помощью инъекций. По ее словам, результат после первых двух визитов к косметологу ей нравился, поскольку ушли заломы на лбу.

Затем юзерша продемонстрировала лицо после нового вмешательства косметолога. На кадрах видно, что девушка с трудом может улыбнуться, а ее мимика выглядит неестественной. «Когда я улыбаюсь, мой рот больше не поднимается, я едва могу его открыть», — посетовала Джении.

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Подписчики поддержали блогершу в комментариях под постом. «К сожалению, вам повредили жевательную мышцу, когда вводили препарат», «У меня тоже такое было, подождите немного, и все восстановится», «Я постоянно жевала жвачку, чтобы поскорее прийти в норму», — написали они.

В октябре 67-летняя звезда «Папиных дочек» Татьяна Орлова призналась, что посещает косметолога и делает различные омолаживающие процедуры. При этом она подчеркнула, что ни одну из манипуляций не может назвать любимой из-за неприятных ощущений.

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      Екатерина Ештокина
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