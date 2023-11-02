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12:00, 2 ноября 2023Мир

Число удерживаемых в Газе заложников достигло 242

Армия Израиля сообщила о 242 удерживаемых в Газе заложниках
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Число заложников, удерживаемых в секторе Газа, достигло 242. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

«Мы проинформировали семьи 242 похищенных», — сказал он на утреннем брифинге.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что 7 октября, в первый день нападения ХАМАС на Израиль, в атаке участвовали три тысячи боевиков. В подсчете учитывались только вооруженные боевики, исключая мирных жителей сектора Газа, которые позже перешли границу через проломанный забор.

По данным МИД России, в секторе Газа удерживаются пять-шесть россиян. «Уже речь мы можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там», — сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

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