Экс-футболист «Спартака» назвал единственного россиянина европейского уровня

Самедов назвал Головина единственным российским футболистом европейского уровня

Бывший футболист «Спартака» и сборной России по футболу Александр Самедов назвал единственного соотечественника, соответствующего, по его мнению, европейскому уровню. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, это полузащитник Александр Головин. «Он здорово выступает за "Монако", уже не первый год в Европе. Да и в сборной, когда он выходит на поле, его класс очевиден», — заявил Самедов.

Экс-игрок также высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке. «Леша большой мастер, но, к сожалению, что-то у него не получается. Хотя в прошлом сезоне он неплохо себя проявил в "Торино"», — отметил Самедов.

Ранее «Монако» назвал Головина лучшим игроком клуба в октябре. Россиянин также был удостоен звания лучшего игрока месяца в сентябре.