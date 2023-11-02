Головина второй раз подряд признали лучшим игроком месяца в «Монако»

«Монако» признал россиянина Александра Головина лучшим игроком в октябре

«Монако» назвал российского полузащитника Александра Головина лучшим игроком клуба в октябре. Об этом сообщается на странице команды в соцсети X.

В команде отметили дубль Головина, который помог «Монако» одержать победу в матче девятого тура чемпионата Франции против «Метца».

Головина признают лучшим игроком месяца второй раз подряд. В трех встречах сентября хавбек записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

В текущем сезоне Головин провел за клуб девять матчей в чемпионате Франции, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Футболист перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт полузащитника рассчитан до 30 июня 2026 года.