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13:46, 2 ноября 2023Спорт

Головина второй раз подряд признали лучшим игроком месяца в «Монако»

«Монако» признал россиянина Александра Головина лучшим игроком в октябре
Александр Головин

Александр Головин. Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Монако» назвал российского полузащитника Александра Головина лучшим игроком клуба в октябре. Об этом сообщается на странице команды в соцсети X.

В команде отметили дубль Головина, который помог «Монако» одержать победу в матче девятого тура чемпионата Франции против «Метца».

Головина признают лучшим игроком месяца второй раз подряд. В трех встречах сентября хавбек записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

В текущем сезоне Головин провел за клуб девять матчей в чемпионате Франции, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Футболист перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт полузащитника рассчитан до 30 июня 2026 года.

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      Дарья Коршунова
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