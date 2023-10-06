«Монако» назвал Головина лучшим игроком клуба в сентябре

«Монако» признал россиянина Александра Головина лучшим игроком в сентябре

«Монако» назвал российского полузащитника Александра Головина лучшим игроком клуба в сентябре. Об этом сообщается на сайте команды.

В трех встречах хавбек записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Кроме того, болельщики монегасков трижды признавали россиянина лучшим игроком матча в сентябре. 17 сентября в игре против «Лорьяна» Головин дебютировал в качестве капитана команды.

18 сентября директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро назвал Головина лидером и одним из ключевых футболистов монегасков. «Для меня нет ничего удивительного, что Головин получил капитанскую повязку. Его можно даже назвать ветераном команды», — отметил Скуро.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2022/2023 он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.