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11:58, 18 сентября 2023Спорт

В руководстве «Монако» оценили роль Головина в клубе

Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро назвал Алексанра Головина лидером клуба

Фото: Maurizio Borsari / AFLO / Globallookpress.com

Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро оценил роль российского полузащитника Александра Головина в команде. Об этом сообщает Metaratings.

Руководитель клуба назвал россиянина лидером и одним из ключевых футболистов монегасков. «Для меня нет ничего удивительного, что Головин получил капитанскую повязку. Его можно даже назвать ветераном команды», — отметил Скуро.

17 сентября «Монако» сыграло вничью с «Лорьяном» (2:2). Головин поразил ворота соперников на 17-й минуте, а также отдал голевой пас. В матче он дебютировал в качестве капитана команды.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2022/2023 он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

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    Алексей Гусев
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