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16:14, 17 сентября 2023Спорт

Головин отметился голом во втором матче «Монако» подряд

Головин забил и отдал пас в матче «Монако» и «Лорьяна» в чемпионате Франции

Фото: Sebastian Widmann / Getty Images

«Монако» на выезде сыграл вничью с «Лорьяном» в матче пятого тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:2. Российский хавбек «Монако» Александр Головин поразил ворота соперников на 17-й минуте, а также отдал голевой пас. В этом матче он дебютировал в качестве капитана команды. Помимо россиянина у гостей отличился форвард Фоларин Балогун. У хозяев забили Айегун Тосин и Ромен Февр.

Головин отметился голом во втором матче подряд. 2 сентября он также поразил ворота «Ланса». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу «Монако», что позволило команде возглавить турнирную таблицу Лиги 1.

После пяти туров «Монако» удерживает лидерство в таблице. В активе команды 11 очков. В тройку лидеров входят также «Ницца» и «Пари Сен-Жермен». «Лорьян» с шестью баллами располагается на предпоследней, 12-й строчке.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2022/2023 он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

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    Андрей Стрельцов
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