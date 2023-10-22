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20:00, 22 октября 2023Спорт

Дубль Головина принес «Монако» победу в матче чемпионата Франции

Дубль Головина принес «Монако» победу над «Метцем» в матче чемпионата Франции

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Монако» обыграл «Метц» в матче девятого тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Счет в матче открыл нападающий гостей Ламин Камара. Победу «Монако» принес дубль российского полузащитника Александра Головина.

В сентябре «Монако» назвал Головина лучшим игроком месяца. В трех встречах хавбек записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Кроме того, болельщики монегасков трижды признавали россиянина лучшим игроком матча в сентябре.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека, трансферная стоимость которого в октябре выросла до 30 миллионов евро, рассчитан до 30 июня 2026 года.

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      Дарья Коршунова
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