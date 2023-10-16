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14:47, 16 октября 2023Спорт

Трансферная стоимость Головина вернулась к максимуму

Трансферная стоимость Головина составила максимальные для него 30 миллионов евро

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Трансферная стоимость полузащитника «Монако» и сборной России по футболу Александра Головина выросла до 30 миллионов евро. Об этом сообщается на портале Transfermarkt.

С момента последнего обновления, которое произошло в июне, 27-летний россиянин подорожал на два миллиона евро. Его цена вернулась к историческому максимуму, Головин стоил 30 миллионов евро осенью и зимой 2018 года.

Ранее «Монако» назвал Головина лучшим игроком клуба в сентябре. В трех встречах хавбек записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Кроме того, болельщики монегасков трижды признавали россиянина лучшим игроком матча в сентябре.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года.

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    Алексей Гусев
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