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18:48, 2 ноября 2023Спорт

Лавров назвал возмутительными заявления МОК

Глава МИД России Лавров заявил, что МОК показал свою несостоятельность

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о действиях Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит ТАСС.

Лавров назвал возмутительными заявления МОК, только в данный момент вспомнившего о недопустимости коллективной ответственности спортсменов. По его мнению, комитет показал свою несостоятельность и ангажированность, поддерживая только то, что выгодно Западу.

1 ноября в МОК высказались о конфликте Израиля и Палестины. По их мнению, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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      Анастасия Борисова
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