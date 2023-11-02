Макрон прогулялся по ночному Самарканду

Президенты Франции и Узбекистана Макрон и Мирзиеев прогулялись по Самарканду

Президент Франции Эммануэль Макрон, который 2 ноября прибыл в Узбекистан с официальным визитом, прогулялся по ночному Самарканду в сопровождении главы республики Шавката Мирзиеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу узбекского лидера.

Политики, как уточняет ведомство, посетили архитектурный ансамбль Регистан, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также историко-этнографический парк «Вечный город».

«В ходе искренней беседы лидеров отмечалось, что Самарканд по праву славится как одна из древних колыбелей мировой цивилизации, а сегодня становится международным центром саммитов и туризма», — говорится в сообщении.

Президент Франции совершает турне по странам Средней Азии, чтобы договориться о наращивании поставок урана для атомной промышленности своей страны. Накануне, 1 ноября, он прибыл с официальным визитом в Казахстан и провел переговоры с его лидером Касым-Жомартом Токаевым.