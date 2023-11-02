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11:21, 2 ноября 2023Спорт

«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за 60 лет

МЮ проиграл 8 из 15 матчей и выдал худший старт сезона за 60 лет

Фото: Action Images / Lee Smith / Reuters

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за последние 60 лет. Об этом сообщается на странице Optajoe в соцсети Х.

В среду, 1 ноября, манкунианцы проиграли «Ньюкаслу» (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги и потерпели восьмое поражение в стартовых 15 матчах нынешнего сезона. Это худший результат, начиная с сезона-1962/1963. Тогда команда стартовала с девяти поражений в 15 матчах.

29 октября «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Манчестерское дерби завершилось со счетом 3:0 в пользу горожан.

После десяти туров «красные дьяволы» занимают восьмое место в чемпионате Англии. После трех туров в Лиге чемпионов МЮ располагается на третьей строчке.

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      Алексей Гусев
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