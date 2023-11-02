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19:35, 2 ноября 2023Из жизни

Стоивший 150 евро и проданный за миллионы евро артефакт потребовали вернуть

Габон потребовал у Франции вернуть украденную маску стоимостью 4,4 миллиона евро

Фото: Daniel Vogl / Getty Images

После судебного скандала из-за продажи редкой африканской маски Габон потребовал вернуть украденный артефакт на родину. Об этом пишет BBC News.

81-летняя женщина и ее 88-летний муж из Франции нашли африканскую маску, когда разбирали один из своих домов. Они предложили ее местному антиквару, и специалист оценил стоимость артефакта в 150 евро. В марте 2022 года пара узнала из газет, что их маска была продана за 4,4 миллиона евро на специальном аукционе в Монпелье. Оказалось, что у них дома хранилась редкая ритуальная маска секретного общества народа фанг. Ее привез из Габона дедушка мужчины Рене-Виктор Фурнье, который был губернатором одной из африканских колоний в начале ХХ века. По мнению экспертов, подобных масок в мире не более десяти штук и они «ценнее, чем да Винчи».

Французы подали в суд на антиквара, обвинив его в обмане. После многочисленных заседаний и нескольких апелляций суд пришел к выводу, что у истцов есть повод подозревать антиквара в недобросовестности, и заморозил средства от сделки, сумма после вычета всех налогов и комиссий составила 3,1 миллиона евро.

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После широкой огласки скандала в СМИ к властям Франции обратилось правительство Габона с просьбой вернуть маску на родину. По их словам, маска была украдена и вывезена из Габона незаконно.

В 2020 году парламент Франции проголосовал за то, чтобы вернуть вывезенные в колониальный период африканские артефакты в Сенегал и Бенин. Всего на территории Франции находится более 90 тысяч культурных ценностей из Африки.

Ранее сообщалось, что украденные из гробниц древние сокровища Ангкорской империи вернутся в Камбоджу. Их незаконный вывоз организовал именитый британский антиквар Дуглас А.Дж. Латчфорд.

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      Антонина Черташ
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