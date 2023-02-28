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15:49, 28 февраля 2023Из жизни

Украденные английским антикваром редчайшие сокровища вернулись на родину

Дочь английского антиквара Латчфорда передала Камбодже украденные отцом древние украшения

Фото: Cambodia Ministry of Culture & Fine Arts

Украденные из разграбленных гробниц древние сокровища Ангкорской империи вернутся на родину. Как сообщают The New York Times и The Guardian, наследница английского антиквара Дугласа Латчфорда передала 77 редких золотых украшений из коллекции отца правительству Камбоджи.

Дуглас А.Дж. Латчфорд, известный специалист по камбоджийской культуре и искусству, коллекционер и арт-дилер, до недавнего времени считался добропорядочным гражданином и талантливым исследователем. Однако опубликованный несколько лет назад «Архив Пандоры» вскрыл неприглядную правду об антикваре, который в 2009 году был удостоен Большого креста королевского ордена Монисерапхон, одной из высших наград королевства Камбоджа.

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Выяснилось, что Латчфорд организовал несколько трастовых фондов в США, во владении которых находилось более ста предметов искусства и украшений, нелегально вывезенных с территории Камбоджи. Одним из попечителей фонда значилась офшорная компания на Виргинских островах, директорами которой были сам Латчфорд и муж его дочери Саймон Коплстон.

Латчфорду впоследствии были предъявлены обвинения в нелегальной торговле предметами искусства и отмывании денег. Однако вскоре после начала судебного процесса антиквар, которому на момент разбирательства в 2020 году было 88 лет, скончался, не дождавшись окончательного приговора.

Часть коллекции, включая статуэтки и церемониальную посуду, вернулась на родину еще в 2020 году. Однако 77 предметов из золота прибыли в Пномпень лишь недавно. Причиной такой задержки стали таможенные проволочки.

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Примерно такое количество объектов культурной ценности обязалась вернуть дочь Латчфорда властям Камбоджи

Ученые и исследователи предполагают, что несколько десятков украшений из коллекции Латчфорда — например, золотые диадемы, инкрустированные драгоценными камнями, — когда-то принадлежали древним Ангкорским королям, основателям Кхмерской империи. Эти предметы датируют примерно IX веком.

Камбоджийские следователи установили, что банды черных копателей, вероятнее всего, сбывали артефакты напрямую Латчфорду. Золотые предметы были украдены из храмов и курганов глубоко в джунглях. На фоне войны, геноцида и последующих политических и социальных потрясений в Камбодже разграбление гробниц стало популярным видом преступности в период между 1970-ми и 2000-ми, чем и воспользовались торговцы черного рынка.

Передача коллекции Латчфорда властям Камбоджи стала настолько масштабным событием, что камбоджийцам пришлось расширять Национальный музей, чтобы иметь возможность экспонировать новообретенные сокровища. Некоторые объекты впервые оказались в руках историков и археологов, которые прежде изучали ювелирное искусство Ангкорской империи лишь по вырезанным на камне изображениям.

Ранее сообщалось, что в Германии нашли значительную часть похищенных культурных ценностей из дрезденской сокровищницы «Зеленый свод». Прокуратура Дрездена и сотрудники федеральной земли Саксония изъяли в Берлине 31 предмет, в числе которых были антикварные ювелирные украшения.

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Антонина Черташ
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