Пара продала маску для темных ритуалов за бесценок и подала в суд на антиквара

Пара из Франции за бесценок продала африканскую маску и потребовала компенсацию

Пара из Франции подала в суд и потребовала компенсацию у антиквара, который выставил на аукцион купленную у них за бесценок африканскую маску для темных ритуалов. Об этом сообщает News ArtNet.

81-летняя женщина и ее 88-летний муж разбирали вещи в одном из своих домов в сентябре 2021 года, когда нашли там африканскую маску. Большинство предметов они продали на гаражной распродаже, но маску решили показать местному антиквару. Мужчина согласился выкупить ее за 150 евро (примерно 15,7 тысячи рублей).

Однако в марте 2022 года пара узнала из газет, что их маска была продана за 4,4 миллиона евро (462 миллиона рублей) на специальном аукционе в Монпелье. Оказалось, что у них дома хранилась редкая ритуальная маска секретного общества народа Фанг. Ее привез из Габона дедушка мужчины, который какое-то время был губернатором одной из африканских колоний в начале ХХ века.

Пара подала в суд на антиквара и обвинила его в обмане. После многочисленных заседаний и нескольких апелляций суд пришел к выводу, что у истцов есть повод подозревать антиквара в недобросовестности и заморозил средства от сделки, сумма после вычета всех налогов и комиссий составила 3,1 миллиона евро (325,9 миллиона рублей).

Сторона обвинения настаивает на том, что антиквар знал о возможной истинной цене маски и намеренно обманул пожилую пару. Купив маску, мужчина заказал оценку у трех разных аукционных домов, а затем провел радиоуглеродный анализ и масс-спектрометрию. Именно в результате этих действий антиквар узнал истинную стоимость маски. Кроме того, истцы полагают, что антиквар вступил в сговор с их садовником, который мог рассказать ему, когда и откуда привезли маску.

При этом адвокат антиквара утверждает, что его подзащитный не является экспертом по оценке предметов искусства. По его словам, он просто перекупщик и именно поэтому обратился за помощью по оценке к аукционным домам.

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