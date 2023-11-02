Лионель Месси назвал самым любимым гол «Реалу» в Лиге чемпионов в 2011 году

Аргентинский форвард Лионель Месси назвал свой любимый гол в карьере. Его слова приводятся на странице награды «Золотой мяч» в соцсети X.

«Гол, который я всегда вспоминаю, — тот, что был забит "Реалу", когда мы победили на "Бернабеу" 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году», — сказал футболист.

30 октября аргентинец в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

Месси, на данный момент выступающий за американский клуб «Интер Майами», играл за «Барселону» до 2021 года. В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Затем форвард перешел в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.