Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
Сегодня
14:30 (Мск)
Роман Сафиуллин
Париж
Ботик ван де Зандсхулп
Сегодня
14:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Париж
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
18:30 (Мск)
Оренбург
Fonbet Кубок России|Группа A
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа D
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Урал
Fonbet Кубок России|Группа B
10:12, 2 ноября 2023Спорт

Месси назвал свой любимый гол в карьере

Лионель Месси назвал самым любимым гол «Реалу» в Лиге чемпионов в 2011 году

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Аргентинский форвард Лионель Месси назвал свой любимый гол в карьере. Его слова приводятся на странице награды «Золотой мяч» в соцсети X.

«Гол, который я всегда вспоминаю, — тот, что был забит "Реалу", когда мы победили на "Бернабеу" 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году», — сказал футболист.

30 октября аргентинец в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

Месси, на данный момент выступающий за американский клуб «Интер Майами», играл за «Барселону» до 2021 года. В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Затем форвард перешел в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников погромов в Махачкале

      Россиянин упал в цистерну со сжиженным природным газом и впал в кому

      Задержание в Москве выпрашивающих деньги в метро аферистов попало на видео

      Нокаут в вестибюле станции московского метро попал на видео

      Российский депутат призвал Арбенину выступить на передовой

      В Москве нашли отца ребенка изнасилованной 13-летней школьницы

      В Италии нашли ответственного за звонок Вована и Лексуса премьер-министру

      Россиянка лишилась авто из-за ссоры в магазине

      Папа Римский назвал виновников наступления темных времен

      Аномалии внутри Земли оказались остатками другой планеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости