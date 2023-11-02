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15:05, 2 ноября 2023Спорт

МОК оценил шансы сборной России по хоккею сыграть на Олимпийских играх-2026

МОК назвал теоретическими шансы сборной России по хоккею сыграть на ОИ-2026

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Международном олимпийском комитете (МОК) оценили вероятность участия сборной России по хоккею в Олимпийских играх-2026. Слова представителя пресс-службы организации приводит ТАСС.

МОК назвал теоретическими шансы россиян сыграть на Играх, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. «На данный момент рекомендации МОК международным федерациям и организаторам крупных спортивных мероприятий остаются в силе. Следовательно, это, как говорит Международная федерация хоккея (IIHF), "теоретическая позиция для посева" и ничего больше», — подчеркнуто в заявлении.

Ранее стало известно, кто станет соперником сборной России в случае допуска на Олимпиаду. Команду определили в квартет С, где также выступит сборная США. Другие два их соперника будут названы по итогам квалификации.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года.

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