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14:57, 31 октября 2023Спорт

Назван один из соперников сборной России по хоккею на ОИ-2026 в случае допуска

США станет соперником сборной России по хоккею на ОИ-2026 в случае допуска

Фото: George Walker IV-USA TODAY Sports / Reuters

Сборная США по хоккею будет одним из соперников российской команды по групповому этапу на Олимпиаде 2026 года в Италии в том случае, если россиян допустят до турнира. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Команды определили в квартет С. Другие два их соперника будут названы по итогам квалификации. Пока полностью известен состав группы А. Туда попали Канада, Швеция, Швейцария и Италия. В группе В сыграют Финляндия, Германия, Чехия и одна команда из квалификации.

19 октября глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал условие для возвращения россиян на международные турниры. По его мнению, этого не случится до окончания спецоперации на Украине.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

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      Алексей Гусев
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