Назван один из соперников сборной России по хоккею на ОИ-2026 в случае допуска

США станет соперником сборной России по хоккею на ОИ-2026 в случае допуска

Сборная США по хоккею будет одним из соперников российской команды по групповому этапу на Олимпиаде 2026 года в Италии в том случае, если россиян допустят до турнира. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Команды определили в квартет С. Другие два их соперника будут названы по итогам квалификации. Пока полностью известен состав группы А. Туда попали Канада, Швеция, Швейцария и Италия. В группе В сыграют Финляндия, Германия, Чехия и одна команда из квалификации.

19 октября глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал условие для возвращения россиян на международные турниры. По его мнению, этого не случится до окончания спецоперации на Украине.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.