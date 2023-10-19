Третьяк назвал условие для возвращения российских хоккеистов на турниры

Третьяк: российские хоккеисты не вернутся на турниры во время спецоперации

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал условие для возвращения россиян на международные турниры. Его слова приводит «Матч ТВ».

Третьяк заявил, что до окончания специальной военной операции на Украине отечественные спортсмены не смогут принять участие ни в чемпионатах мира, ни в других международных соревнованиях. «Но с белорусами мы можем и дальше играть», — подчеркнул он.

5 октября Третьяк рассказал, что ФХР направила письмо в Международную федерацию хоккея (IIHF) с просьбой допустить юношеские сборные России к турнирам. Он выразил надежду на то, что IIHF последует примеру Международной федерации футбола (ФИФА), предложившей вернуть на турниры юношеские футбольные команды России.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.