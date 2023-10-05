Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
0:0
1-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Арис
Сегодня
19:45 (Мск)
Рейнджерс
Лига Европы|Группа C. 2-й тур
Фиорентина
Сегодня
22:00 (Мск)
Ференцварош
Лига конференций|Группа F. 2-й тур
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Ренн
Лига Европы|Группа F. 2-й тур
18:19, 5 октября 2023Спорт

ФХР обратилась к IIHF с просьбой допустить к турнирам юношеские команды России

Третьяк попросил IIHF вернуть юношеские команды России на турниры

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что организация направила письмо в Международную федерацию хоккея (IIHF) с просьбой допустить юношеские сборные России к турнирам. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обращались по этому вопросу, сейчас пошлем еще одно письмо», — заявил Третьяк. Он выразил надежду на то, что IIHF последует примеру Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), предложивших вернуть на турниры юношеские футбольные команды России.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что допуск возможен только в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна. 4 октября такое же решение приняла ФИФА.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин допустил расторжение Россией договора о запрете ядерных испытаний

    Еще в одной европейской стране расплодились постельные клопы

    Путин назвал себя плотником четвертого разряда

    Рената Литвинова назвала любимые российские бренды

    Путин объяснил плату Украине за транзит газа на Запад

    Карл III решил не выгонять опального брата из дома

    Путин объявил об уходе России с угасающего рынка Европы

    Стало известно о возможном пропуске сезона-2023/2024 Фернандесом из-за травмы

    Адвокат вымогал деньги у делавшего фиктивную вакцинацию врача и попал в колонию

    Путин высказался о выводе российских войск из Европы в 90-е

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости