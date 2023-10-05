ФХР обратилась к IIHF с просьбой допустить к турнирам юношеские команды России

Третьяк попросил IIHF вернуть юношеские команды России на турниры

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что организация направила письмо в Международную федерацию хоккея (IIHF) с просьбой допустить юношеские сборные России к турнирам. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обращались по этому вопросу, сейчас пошлем еще одно письмо», — заявил Третьяк. Он выразил надежду на то, что IIHF последует примеру Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), предложивших вернуть на турниры юношеские футбольные команды России.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что допуск возможен только в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна. 4 октября такое же решение приняла ФИФА.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.