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11:26, 2 ноября 2023Россия

Россиянка лишилась авто из-за ссоры в магазине

Жительнице Ленобласти подожгли автомобиль из-за ссоры в магазине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жительница Кировского района Ленинградской области лишилась автомобиля из-за ссоры с посетителем в магазине. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, мужчина в отместку поджег ВАЗ-2107, принадлежащий 32-летней россиянке. Машина сгорела частично, сотрудники полиции изъяли с места полимерную канистру и стеклянную бутылку. Владелица авто сразу вспомнила о конфликте с 21-летним молодым человеком в магазине.

Его оперативно удалось задержать. Пока парня отпустили под подписку о невыезде. По факту поджога возбудили уголовное дело по статье 167 части 2 УК России.

Ранее в Московской области неизвестные сожгли автомобиль 37-летнего главы дезинфекционной компании «Климовск-Дез».

Преступников объявили в розыск.

До этого москвичка подожгла машину стоимостью четыре миллиона рублей на парковке торгового центра «Колумбус» по заказу мошенников с Украины.

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      Анна Щербакова
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