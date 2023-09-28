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06:25, 28 сентября 2023Россия

Россиянка подожгла автомобиль за четыре миллиона по заказу мошенников с Украины

Mash: москвичка подожгла машину за 4 млн рублей по заказу мошенников с Украины

Фото: Telegram-канал Mash

Россиянка подожгла автомобиль стоимостью четыре миллиона рублей на парковке торгового центра «Колумбус» в Москве по заказу мошенников с Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что новый Geely Tugella полностью сгорел. 55-летняя москвичка подожгла его с криками «Азов — сила!» (запрещенная в России террористическая организация).

Канал сообщает, что женщине позвонили якобы из службы безопасности банка и похитили полтора миллиона рублей. Ей пообещали вернуть деньги, если она совершит поджог и зафиксирует это на видео.

Машина принадлежала менеджеру отдела продаж Geely, который припарковал свой автомобиль возле работы.

Ранее в Архангельске силовики поймали с поличным 18-летнего юношу, пытавшегося поджечь воинскую часть по указанию из Украины. Молодой человек связался в мессенджере с администраторами украинских каналов и предложил им сотрудничество. В ходе переписки он договорился совершить поджог стратегически важного объекта военной инфраструктуры, причем бесплатно.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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