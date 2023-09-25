Россиянина поймали с поличным при попытке поджечь воинскую часть

В Архангельске юноша пытался поджечь воинскую часть по указанию из Украины

В Архангельске силовики поймали с поличным 18-летнего юношу, пытавшегося поджечь воинскую часть по указанию из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Молодой человек связался в мессенджере с администраторами украинских каналов и предложил им сотрудничество. В ходе переписки он договорился совершить поджог стратегически важного объекта военной инфраструктуры, причем бесплатно.

23 сентября юноша пришел в военный городок на территории Архангельска. При себе у него был бензин и моторное масло, которые он поджег, но не успел совершить диверсию, так как был схвачен силовиками.

В отношении юного диверсанта возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.