Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:09, 25 сентября 2023Силовые структуры

Россиянина поймали с поличным при попытке поджечь воинскую часть

В Архангельске юноша пытался поджечь воинскую часть по указанию из Украины

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Архангельске силовики поймали с поличным 18-летнего юношу, пытавшегося поджечь воинскую часть по указанию из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Молодой человек связался в мессенджере с администраторами украинских каналов и предложил им сотрудничество. В ходе переписки он договорился совершить поджог стратегически важного объекта военной инфраструктуры, причем бесплатно.

23 сентября юноша пришел в военный городок на территории Архангельска. При себе у него был бензин и моторное масло, которые он поджег, но не успел совершить диверсию, так как был схвачен силовиками.

В отношении юного диверсанта возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о незначительных повреждениях подлодки «Ростов-на-Дону»

    Россиян предупредили о «видимой» инфляции

    Коллектор из наркошопа пришел к школьнице и потребовал раздеться и извиниться

    Власти предложили перейти к китайской модели для стабилизации курса рубля

    Елена Летучая показала фигуру в купальнике на видео у бассейна

    Губернатор раскрыл подробности об уничтоженном в Белгородской области дроне

    Москвичам предрекли более позднее начало отопительного сезона

    В России создадут международный трибунал по преступлениям Киева

    Бойца «Азова» осудили на 22 года за расстрел жителя Мариуполя

    Психолог назвал способы стать уверенными в себе недолюбленным людям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости