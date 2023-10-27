В Подмосковье неизвестные подожгли Lexus главы дезинфекционной компании

В Подольске неизвестные подожгли авто главы дезинфекционной компании

В Московской области неизвестные сожгли автомобиль 37-летнего главы дезинфекционной компании «Климовск-Дез». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел ночью в Подольске. Двое подошли к внедорожнику Lexus LX570 на улице Заводcкой, совершили поджог и сбежали. Отмечается, что машина сильно повреждена.

Вскоре выяснилось, что машина принадлежала директору компании, работник которой в 2021 году обработал химией арбузы в магазине. Это лишило жизни маленькую девочку и ее бабушку. Еще 11 человек пострадали.