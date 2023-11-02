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20:42, 2 ноября 2023Экономика

СПБ Биржа назвала дату возобновления торгов

СПБ Биржа не будет проводить торги 3 ноября и возобновит их 6 ноября

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) планирует возобновить торги иностранными и российскими ценными бумагами 6 ноября. В пятницу, 3 ноября, торги проводиться не будут. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте площадки.

Резкие изменения в режиме торгов произошли после того, как СПБ Биржа 2 ноября попала под санкции США. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выпустило лицензию на выход из ценных бумаг СПБ Биржи, которая является единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями, до 31 января 2024 года. Включение площадки в SDN-список подразумевает, что ее активы в США блокируются, а гражданам США запрещаются финансовые операции и сделки с ними.

На этом фоне акции СПБ Биржи обвалились до минимума с января — с начала торгов ценные бумаги потеряли 13,2 процента, упав до 139,3 рубля за штуку. Площадка приняла экстренное решение приостановить торги. С 18:00 по московскому времени не принимаются заявки и заявки репо и не могут быть заключены на их основании договоры, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов.

В пресс-службе биржи также заявили, что анкции не затронут активы клиентов. Источник Forbes в руководстве компании сообщил, что активы инвесторов блокироваться не будут.

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      Мария Грушко
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