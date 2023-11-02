Теннисист Зверев оценил назначение штрафа за нанесение телесных повреждений

Теннисист Зверев назвал полной чушью штраф за нанесение телесных повреждений

Немецкий теннисист Александр Зверев оценил назначение ему штрафа за нанесение телесных повреждений бывшей девушке Бренде Патеа. Его слова приводит The Times.

26-летний спортсмен назвал наказание полной чушью. «Я буду оспаривать это решение. Любой, у кого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает, что к чему», — заявил он.

19 июля стало известно, что Патеа, от которой у теннисиста есть дочь, потребовала возбудить в отношении него уголовное дело. «Прокуратура Берлина подала заявление о наложении штрафа на звезду тенниса в рамках упрощенного судопроизводства», — говорилось в сообщении. 1 ноября суд назначил Звереву штраф в размере 450 тысяч евро.

Зверев — олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио в одиночном разряде. Он занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).