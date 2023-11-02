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15:47, 2 ноября 2023Спорт

Теннисист Зверев оценил назначение штрафа за нанесение телесных повреждений

Теннисист Зверев назвал полной чушью штраф за нанесение телесных повреждений

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев оценил назначение ему штрафа за нанесение телесных повреждений бывшей девушке Бренде Патеа. Его слова приводит The Times.

26-летний спортсмен назвал наказание полной чушью. «Я буду оспаривать это решение. Любой, у кого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает, что к чему», — заявил он.

19 июля стало известно, что Патеа, от которой у теннисиста есть дочь, потребовала возбудить в отношении него уголовное дело. «Прокуратура Берлина подала заявление о наложении штрафа на звезду тенниса в рамках упрощенного судопроизводства», — говорилось в сообщении. 1 ноября суд назначил Звереву штраф в размере 450 тысяч евро.

Зверев — олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио в одиночном разряде. Он занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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