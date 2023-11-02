Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Григор Димитров
2:1
Завершен
Даниил Медведев
Париж
Родина
3:0
Завершен
Черноморец
Fonbet Кубок России|1/8 финала
Локомотив М
3:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа B
Сочи
2:0
Завершен
Факел
Fonbet Кубок России|Группа A
Спартак М
2:3
Завершен
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа D
00:09, 2 ноября 2023Спорт

Тренер назвала лучшие упражнения для развития координации

Тренер Юркова советует боковые наклоны на одной ноге для развития координации

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Тренер Анастасия Юркова назвала лучшие упражнения для развития координации. Ее слова приводит журнал Shape.

Специалист посоветовала делать боковые наклоны на одной ноге стоя и аналогичное движение с упором на колено. «Вытяните правую ногу вправо, наклонив корпус влево и оперевшись левой ладонью о пол, правая рука направлена вверх», — пояснила Юркова, отметив, что важно не допускать движений вперед-назад.

Материалы по теме:
Сколько нужно ходить пешком, чтобы это принесло пользу здоровью? Действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов в день?
Сколько нужно ходить пешком, чтобы это принесло пользу здоровью?Действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов в день?
17 мая 2023
Как убрать жир на животе: способы эффективного и здорового похудения, диета и упражнения от специалистов
Как убрать жир на животе:способы эффективного и здорового похудения, диета и упражнения от специалистов
30 апреля 2023
Бег для похудения: рекомендации по тренировкам, питанию и мотивации
Бег для похудения:рекомендации по тренировкам, питанию и мотивации
3 мая 2023

Еще одно полезное упражнение, по словам специалиста, называется «доброе утро». Для этого необходимо в положении стоя поднять правую руку (левую руку оставить на поясе) и перенести вес тела на правую ногу. Балансируя на правой ноге, медленно наклониться вперед, вернуться в исходное положение и повторить с другой стороны. Аналогичное движение выполняется также с упором на колено. В этом случае вес переносится не только на правую ногу, но и на левую руку, стоящую в упоре на полу.

Пятое упражнение — V-стабилизация. «Сядьте на пол, спина прямая, живот напряжен. Оторвите от пола ноги и удерживайте их на весу, угол между корпусом и бедром больше 90 градусов, руки вытянуты перед собой», — пояснила Юркова. Она добавила, что в этом положении необходимо также выполнить движения руками вверх-вниз, сохраняя баланс.

Ранее журналисты PrimaMedia назвали упражнение, которое бодрит на целый день. Отмечается, что выполнение планки всего по 60 секунд каждое утро помогает активизировать мышцы всего тела, включая пресс, спину, ягодицы и ноги.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу «основательно встряхнул» генералов. Что он решил изменить в тактике СВО?

      Главнокомандующий ВСУ похвалил ВВС России

      Россиянки добрались до зоны СВО ради встречи с мужьями и описали их состояние

      В ВСУ пожаловались на ограниченные возможности подготовки резервов

      Гигантские газовые планеты оказались «агентами хаоса»

      Тренер назвала лучшие упражнения для развития координации

      В США арестовали нескольких россиян

      Миллиардер из России стал нищим. Владелец империи игрушек утверждает, что превратился в «овощ» и потерял все из-за жены

      Глава Дагестана ответил на призыв Нурмагомедова простить участников беспорядков

      ЦАХАЛ заявила о прорыве передней линии обороны ХАМАС на севере Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости