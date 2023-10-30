Названо бодрящее на целый день упражнение

Журналисты PrimaMedia назвали упражнение, которое бодрит на целый день. Об этом сообщается в материале издания.

Отмечается, что выполнение планки всего по 60 секунд каждое утро помогает активизировать мышцы всего тела, включая пресс, спину, ягодицы и ноги. Кроме того, упражнение способствует укреплению мышц, повышению общей физической формы и улучшению осанки. Также упражнение стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья.

Для выполнения упражнения нужно принять упор лежа на предплечьях. При этом необходимо согнуть локти под углом 90 градусов, поставив их под плечевыми суставами. Кисти нельзя скрещивать. Отмечается, что тело представляет собой прямую линию, а взгляд направлен вниз.

Ранее фитнес-тренер Дженни Фрэнсис-Таунсон развеяла миф о пользе планки в борьбе с жиром на боках. По словам специалиста, планка не принесет пользу при данной проблеме, так как является статическим упражнением.

