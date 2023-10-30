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17:08, 30 октября 2023Спорт

Фитнес-тренер развеяла миф о пользе планки в борьбе с жиром на боках

Фитнес-тренер Фрэнсис-Таунсон: планка не поможет в борьбе с жиром на боках

Фото: Olivia Bauso / Unsplash

Фитнес-тренер Дженни Фрэнсис-Таунсон развеяла миф о пользе планки в борьбе с жиром на боках. Ее слова приводит The Sun.

По словам специалиста, планка не принесет пользу при данной проблеме, так как является статическим упражнением. «Хотя планка может быть эффективным средством для укрепления корпуса, она не поможет уменьшить жировые отложения, потому что не сильно увеличивает частоту сердечных сокращений», — объяснила тренер.

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Фрэнсис-Таунсон добавила, что избавиться от лишнего жира на боках не помогут и боковые наклоны, которые направлены на растяжку мышц. Также малоэффективными могут оказаться скручивания, если выполнять их неправильно.

Ранее фитнес-тренер Мария Волынкина рассказала об опасности для здоровья, возникающей при неправильном выполнении планки. По ее словам, из-за неверной техники и прогиба в пояснице расслабляются живот и шея, что приводит к появлению болей в спине и со временем к травмам.

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      Андрей Стрельцов
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