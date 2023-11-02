У акции Журавеля и у беспорядков в Махачкале оказался один координатор

РИА Новости: акцию Журавеля и беспорядки в Махачкале курировал один канал

Свидетели по делу волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, в суде указали на тот же Telegram-канал, через который курировались и беспорядки в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на судебном заседании допросили двух свидетелей: имама городской соборной мечети Волгограда Ильяса Бектимирова и журналиста волгоградского сетевого издания Ивана Богданова. Именно они указали на Telegram-канал «Утро Дагестан»: в нем они обнаружили видео с акцией.

19 мая в соцсетях распространились кадры, на которых 19-летний Журавель сжигал Коран у Соборной мечети в Волгограде.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Толпа агрессивных мужчин своими действиями нанесла ущерб в размере 285 миллионов рублей.

30 октября основатель Telegram Павел Дуров заблокировал в мессенджере каналы, призывавшие к беспорядкам в Дагестане. В частности, Дуров опубликовал скриншот сообщения из сообщества «Утро Дагестан», которое публиковало призывы выйти на улицы.