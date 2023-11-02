В Госдуме отреагировали на слова главкома ВСУ о тупике на фронте

Шеремет о словах Залужного про тупик на фронте: Украине нужно думать о выживании

Украине нужно думать не о прорыве в зоне боевых действий, а о выживании как государства. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, который признал, что на фронте складывается тупиковая ситуация и что «красивого прорыва» Вооруженных сил Украины (ВСУ), скорее всего, не будет. По его словам, бойцы ВСУ застревают на минных полях, а техника, поставленная из-за рубежа, расстреливается российской артиллерией.

«Риторика Залужного за последнее время кардинально изменилась и сегодня ему стоит думать не о прорывах украинских боевиков, а о выживании Украины как государства», — считает депутат.

Тактика и стратегия ВСУ на поле боя, разработанная стратегами из НАТО, не оправдалась, сказал Шеремет, подчеркнув, что Российская армия сдержала наступление противника и уничтожила его основные боеспособные силы.

Ранее о том, что Украина терпит поражение на поле боя, заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, несмотря на поставки вооружения из-за рубежа, ВСУ проигрывают. Противник предпринимает атаки на запорожском, херсонском и донецком направлениях, но попытки ВСУ прорвать российскую оборону и наступать ведут к большим потерям.