В Казахстане захотели нарастить поставки конины во Францию

В Казахстане заявили о необходимости нарастить поставки конины во Францию

В Казахстане захотели нарастить поставки конины на французский рынок. Об этом высказался заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин, сообщает портал Orda.kz.

«Вчера с французами разговаривали по экспорту конины, поскольку Франция — страна, которая конину потребляет. У нас сейчас уже есть 32 поставщика, которые поставляют конину в Японию. Надо тоже нарастить объемы поставки во Францию. Вчера угощали их, мясо показывали. Они добавку попросили, очень похвалили», — заявил он.

Ранее сообщалось, что 1 ноября с официальным визитом в Астану прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Отмечалось, что главным вопросом, который он обсудил со своим казахским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым, стали поставки урана для французской атомной промышленности. Сам Токаев назвал визит Макрона в Казахстан историческим.