Захарова ответила на слова Белого дома о беспорядках в Махачкале

Захарова назвала слова Белого дома о беспорядках в Махачкале провокацией

Сравнение Белым домом беспорядков в Махачкале с еврейскими погромами в Российской империи — это провокация для разжигания национализма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Подобные заявления, которые были сделаны в Белом доме — очередная провокация, которая нацелена на разжигание националистических чувств», — ответила она на слова США о беспорядках в Дагестане.

Дипломат уточнила, что МИД России рассматривает это как очередную попытку дестабилизации ситуации в России.

Ранее Захарова связала антиеврейские беспорядки в Дагестане с украинскими спецслужбами. По ее словам, инцидент в аэропорту Махачкалы стал следствием спланированной Киевом провокации.