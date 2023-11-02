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13:24, 2 ноября 2023Мир

Захарова ответила на слова Белого дома о беспорядках в Махачкале

Захарова назвала слова Белого дома о беспорядках в Махачкале провокацией

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Сравнение Белым домом беспорядков в Махачкале с еврейскими погромами в Российской империи — это провокация для разжигания национализма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Подобные заявления, которые были сделаны в Белом доме — очередная провокация, которая нацелена на разжигание националистических чувств», — ответила она на слова США о беспорядках в Дагестане.

Дипломат уточнила, что МИД России рассматривает это как очередную попытку дестабилизации ситуации в России.

Ранее Захарова связала антиеврейские беспорядки в Дагестане с украинскими спецслужбами. По ее словам, инцидент в аэропорту Махачкалы стал следствием спланированной Киевом провокации.

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      Дарья Балацкая
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