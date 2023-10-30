Захарова связала антиеврейские беспорядки в Дагестане с украинскими спецслужбами

Захарова заявила о ключевой роли Киева в событиях в аэропорту Махачкалы

За антиеврейскими беспорядками в Дагестане стояли украинские спецслужбы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины», — рассказала дипломат.

По словам Захаровой, инцидент в аэропорту Махачкалы стал следствием спланированной Киевом провокации, «направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации».

Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы ворвались сотни агрессивно настроенных жителей Дагестана. Поводом послужило прибытие самолета из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В результате беспорядков пострадали 20 человек.