Захарова связала антиеврейские беспорядки в Дагестане с украинскими спецслужбами
За антиеврейскими беспорядками в Дагестане стояли украинские спецслужбы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины», — рассказала дипломат.
По словам Захаровой, инцидент в аэропорту Махачкалы стал следствием спланированной Киевом провокации, «направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации».
Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы ворвались сотни агрессивно настроенных жителей Дагестана. Поводом послужило прибытие самолета из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В результате беспорядков пострадали 20 человек.