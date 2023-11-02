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12:00, 2 ноября 2023Бывший СССР

Захарова увидела «бандеровский почерк» в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Захарова: в беспорядках в Махачкале прослеживается «бандеровский почерк»
СюжетНаселение России:

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

В организации беспорядков в аэропорту Махачкалы прослеживается «бандеровский почерк». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее мнению, беспорядки в местной воздушной гавани являются примером подрывной деятельности украинских спецслужб. «Цель подобных акций — запугать мирное население, дестабилизировать политическую обстановку в России», — добавила она.

Вечером 29 октября сотни жителей Дагестана ворвались в аэропорт Уйташ в Махачкале. С криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины они заблокировали вход в аэропорт в ожидании рейса из Тель-Авива. Толпа устраивала обыски в помещениях и искала людей, прилетевших в регион из Израиля. По последним данным, в результате пострадали 20 человек.

Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, участники беспорядков, действия которых попадают под соответствующие уголовные или административные статьи, будут привлечены к ответственности.

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      Алевтина Запольская
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